Sachsen-Allee Chemnitz: Seniorin prallt mit Auto gegen Tür zur Rolltreppe

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nicht nur an ihrem Auto gibt es nun größere Schäden.

Schrecksekunde für die Besucherinnen und Besucher der Sachsen-Allee in Chemnitz zum Start ins Wochenende: Auf der oberen Ebene des mehrgeschossigen Parkdecks des Einkaufszentrums am Thomas-Mann-Platz ist am Freitagnachmittag eine Seniorin mit ihrem Auto beinahe in den Rolltreppenbereich gefahren. Der Fiat prallte laut Augenzeugen gegen eine der...