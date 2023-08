Santiano kommt mit neuem Album nach Chemnitz

Die norddeutsche Shanty-Band Santiano kommt nächstes Jahr mit ihrer Arenatour nach Chemnitz. Am 5. Oktober 2024 präsentieren die Musiker ihr neues Album „Doggerland“ in der Messe Chemnitz. Die Lieder der neuen Platte, die im Oktober diesen Jahres erscheint, erzählen die Mythen des sagenumwobenen Doggerland – einer vor Jahrtausenden in der...