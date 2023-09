Sattelschlepper auf A 72 bei Chemnitz ausgebrannt: Über 400.000 Euro Schaden

Am Montagmorgen geriet ein Lkw auf der A 72 in Brand. Im Rückstau kam es zu weiteren Unfällen – auch auf der A 4. Die Polizei äußerte sich nun zur Brandursache.

Am Autobahnkreuz Chemnitz mussten Autofahrer am Montag viel Geduld mitbringen. Kurz vor fünf Uhr platzte einem Sattelschlepper in Richtung Hof, an der Abfahrt Chemnitz-Rottluff, offenbar ein Reifen, was einen Brand im Anhänger des Lkw auslöste, erklärte die Polizei. Dem Fahrer gelang es, den Anhänger rechtzeitig abzukoppeln. Er blieb...