Schlägerei vor Shisha-Bar auf dem Sonnenberg: Drei Männer in Chemnitz leicht verletzt

Auf der Chemnitzer Lessingstraße kam es am Sonntagabend zu einem Streit. Wie viele Menschen an der Schlägerei beteiligt waren, war zunächst unklar.

Bei einer Schlägerei auf dem Chemnitzer Sonnenberg sind am Sonntagabend drei Männer leicht verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mit. Ein 21-Jähriger und ein 25-Jähriger wurden offenbar so stark verletzt, dass zumindest eine Behandlung im Krankenhaus notwendig wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr vor...