Schlaglöcher auf Chemnitzer Straßen: Auf den Nebenstraßen bleibt es noch lange holprig

Die Beseitigung von Winterschäden auf den Straßen hat begonnen. Eine halbe Million Euro investiert die Stadt. Im März geht es richtig los.

Chemnitz.

Die gute Nachricht vornweg: Schlimmer als in den Vorjahren ist es beim Thema Winterschäden auf Chemnitzer Straßen in diesem Jahr nicht. Aber der Winter mit zum Teil zweistelligen Minusgraden und Schnee hat seine Spuren hinterlassen. Und obwohl noch Februar ist, der Frühling also noch etwas auf sich warten lassen wird, sind die ersten Flick-Kolonnen des Bauhofs schon unterwegs, teilt eine Rathaussprecherin auf Anfrage mit. Vor allem dort, wo die Schäden große Gefahren für Verkehrsteilnehmer mit sich bringen, werden die Schlaglöcher derzeit gestopft. Zum Einsatz komme im Moment nur Kaltmischgut. Grund: Erst Anfang März fahren die Asphaltmischwerke ihre Anlagen wieder hoch, dann steht auch Heißmischgut zur Verfügung, das besser hält und günstiger ist. Das sei auch der Grund, warum jetzt noch nicht flächendeckend und mit mehr Personal geflickt werde. Der Fokus liegt aktuell auf besonders gefährlichen Stellen, die keinen Aufschub dulden.