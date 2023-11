Schnee in Chemnitz: Mehrere Verletzte bei Unfällen auf glatten Straßen

Auf der B 95 am Harthauer Berg kam ein Transporter von der Straße ab, auf der Autobahn staute sich der Verkehr über Stunden.

Der Winter sorgt auch auf den Chemnitzer Straßen zunehmend für Probleme. Zwar bezeichnete die Polizei die Lage im Stadtgebiet am Sonntagvormittag als weitgehend entspannt, vereinzelt kam es dennoch zu Unfällen. So rutschte am Samstagnachmittag auf der B 95 zwischen Harthauer Berg und Burkhardtsdorf ein Transporter in den Straßengraben. Zwei...