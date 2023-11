Schnellladepark am Olipark Lichtenau an der A4 kurz vor der Fertigstellung

Bau-Endspurt: Ende November soll der Ladepark in Betrieb gehen. E-Autos sollen dort künftig in 15 Minuten auf bis zu 400 Kilometer Reichweite aufgeladen werden.

Die ersten vier von zwölf Ladesäulen stehen bereits: Ende November will die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) einen Schnellladepark an der A4 unweit des Oliparkes in Lichtenau eröffnen. Wie Sprecherin Beate Holzwarth auf Anfrage sagt, habe es geringe Verzögerungen wegen Lieferproblemen in der Baubranche gegeben. Aber der baldigen Eröffnung...