Schule in Chemnitz im Visier von Einbrechern

Die Täter durchwühlten mehrere Räume und brachen insgesamt sieben Türen auf.

Ein Schulgebäude in der Wittgensdorfer Straße in Chemnitz ist zum Ziel von Einbrechern geworden. Laut Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz verschafften sich die Täter am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude im Stadtteil Borna-Heinersodrf und ließen mindestens einen Laptop mitgehen. Im Inneren des Schulhauses wurden...