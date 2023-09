Schule mit Aufzug: Kulturhauptstadt Chemnitz erfüllt Wittgensdorfern lang gehegten Wunsch

Veranstaltungen in der Aula der örtlichen Grundschule waren bislang nicht für jedermann bequem zu erreichen. Das ändert sich nun – mit Geld aus einem Fonds, den es ohne den Titel für 2025 nie gegeben hätte.

Was bringt die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas wirklich? Diese Frage stellen sich bekanntlich so manche Chemnitzerinnen und Chemnitzer. Draußen in Wittgensdorf, einem eingemeindeten Ortsteil am Rande der Stadt, wird man sich mit der Antwort künftig vielleicht weniger schwertun. Nachhilfe in Sachen Kultur hat man dort zwar nicht nötig....