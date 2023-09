Schwerer Unfall auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Motorradfahrer kracht in Auto

Stundenlang waren die Beamten vor Ort. Die Fürstenstraße blieb bis zum Abend in dem Bereich gesperrt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend auf der Fürstenstraße in der Nähe des Lidl-Marktes in Chemnitz ereignet. Wie die Polizei gegenüber „Freie Presse“ bestätigte, waren gegen 17.15 Uhr ein Motorrad und ein Auto kollidiert. Ersten Informationen zufolge wurde der Motorradfahrer verletzt. Konkrete Informationen hatte das...