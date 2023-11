Sekt, Kuchen und Discofox: Warum beim Tanzcafé in Limbach-Oberfrohna das Tanzen oft Nebensache ist

Jeden Monat lädt die Limbacher Stadthalle zum Tanzcafé ein. Zwei Ehepaare kommen seit Jahren. Eines von ihnen feierte sein 60. Ehejubiläum vor Ort. Für sie geht es dabei aber um mehr als das Tanzen.

Das Tanzen zieht sich durch die Liebesgeschichte von Margit und Rolf Magirius. Mitte Oktober feierten die beiden Chemnitzer ihr 60. Ehejubiläum. Kennengelernt haben sie sich in der Schulzeit. Bereits damals haben sie zusammen getanzt. Heute besucht das Ehepaar regelmäßig das Tanzcafé in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna. Jeden dritten...