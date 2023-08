Sexueller Übergriff am Bahnhof Chemnitz: Polizei stellt Täter

Chemnitz.

Eine Jugendliche ist am Samstag auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes offenbar Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Laut Polizei kam die 17-Jährige dort gegen 14 Uhr mit einem Mann (30) ins Gespräch. In der Folge habe der Mann die Jugendliche mehrfach gegen ihren Willen im Gesicht sowie am Oberkörper geküsst. Die Jugendliche riss sich los und verständigte die Polizei. Aufgrund ihrer Beschreibung konnten die Beamten wenig später einen pakistanischen Staatsangehörigen stellen. Gegen ihn werde nun ermittelt. (suki )