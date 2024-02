SG Adelsberg hilft an Leukämie erkranktem Fußballer: Chemnitzer zeigen sich solidarisch

Mehr als 200 Menschen haben sich am Samstag an einer Typisierungsaktion für ihren an Leukämie erkrankten Spieler Marvin Bastian beteiligt. Vor allem in der Fußballszene war die Resonanz groß.

Derjenige, um den es geht, war nicht selbst vor Ort. Am Freitag wurde Marvin Bastian aus dem Krankenhaus entlassen und darf nun die nächsten zwei Wochen zuhause verbringen. Danach geht die Behandlung gegen den Blutkrebs weiter, wartet die nächste Chemotherapie. „Dass er seinen kleinen Sohn sehen kann, gibt ihm Kraft“, sagt Desiree Bennewitz.... Derjenige, um den es geht, war nicht selbst vor Ort. Am Freitag wurde Marvin Bastian aus dem Krankenhaus entlassen und darf nun die nächsten zwei Wochen zuhause verbringen. Danach geht die Behandlung gegen den Blutkrebs weiter, wartet die nächste Chemotherapie. „Dass er seinen kleinen Sohn sehen kann, gibt ihm Kraft“, sagt Desiree Bennewitz....