Chemnitzer Sportverein startet Hilfsaktion für an Leukämie erkrankten Fußballer

Stäbchen in die Wange, fertig - so einfach geht die Registrierung bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Am Samstag ist das auf dem Gelände der SG Adelsberg möglich - denn einer von deren Mitgliedern braucht dringend Hilfe.

