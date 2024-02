Diagnose Leukämie: Wie Chemnitzer Sportvereine einem kranken Fußballer helfen wollen

Marvin Bastian spielt bei der SG Adelsberg in der Kreisoberliga. Vor ein paar Tagen erhielt er eine schlimme Diagnose: Der 31-Jährige hat Leukämie. Nun hofft er auf eine Knochenmarkspende - und ist überwältigt von der Anteilnahme.

Ende November stand er noch im Kader seines Teams. So wie immer. Mit seinem Verein, der SG Adelsberg, holte Marvin Bastian in der Fußball-Kreisoberliga bei Athletic Sonnenberg ein 1:1 und damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Es läuft nicht wirklich rund in dieser Saison für die Mannschaft, sie hat aus den ersten 13 Saisonspielen nur...