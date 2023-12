Sicher vor Dieben, Wind und Wetter: Chemnitz mit neuen Angeboten für alle, die mit dem Rad unterwegs sind

An drei Standorten im Stadtgebiet können Fahrräder ab sofort in neuen Abstellboxen geparkt werden. Für zwei geplante große Fahrradparkhäuser hingegen gab es dieser Tage eine Hiobsbotschaft aus Berlin.

Wer in Chemnitz am Uni-Campus, am Bahnhof oder am Eingang zur Innenstadt beim Abstellen seines Fahrrads oder E-Bikes ganz auf Nummer sicher gehen will, hat dazu ab sofort wettergeschützte Möglichkeiten. Das Rathaus hat nach mehrmonatigen Vorbereitungen an den drei Standorten neue große Abstellanlagen mit jeweils 16 abschließbaren Boxen zur...