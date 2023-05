Sie rollen wieder: Das erste Chemnitzer Nachtskaten in diesem Jahr lockt Hunderte Teilnehmer an

Am Mittwochabend startete am Rosenhof das erste Chemnitzer Nachtskaten in diesem Jahr. Hunderte Teilnehmer kamen, um vom Rosenhof aus in Richtung Zeisigwald zu skaten. Bereits vorab trafen viele der Skater ein, um ab 19.30 Uhr das gemeinsame Warm-up wahrzunehmen. Der Startschuss fiel pünktlich 19.50 Uhr. Das Wetter spielte mit und ein Radiosender...