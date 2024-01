Skurriler Fall um gestohlene Mode in Chemnitz

Mit Hosen und Gürtel im Gepäck flüchtete ein Mann aus einem Geschäft in der Sachsenallee und rannte um, wer sich ihm in den Weg stellte. Das Amtsgericht Chemnitz fällte jetzt das Urteil.

Weil er zwei Hosen und einen Gürtel im Wert von 199,97 Euro aus einem Modegeschäft in der Sachsen-Allee gestohlen hat, musste sich ein 43-jähriger Georgier am Mittwoch vor dem Amtsgericht Chemnitz verantworten. Der Vorwurf: räuberischer Diebstahl. Die vergangenen vier Monate saß der Mann deshalb in Untersuchungshaft.