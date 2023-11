Sonnenlandpark in Lichtenau schließt – aber nur für kurze Zeit

Der Freizeitpark beendet am Sonntag die Sommersaison. Eine kurze Schließzeit wird genutzt, um die Wintersaison vorzubereiten – mit vielen Neuerungen.

Der Sonnenlandpark in Lichtenau beendet am Sonntagabend seine Saison. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Marketingchefin Anita Müller. Im Durchschnitt kommen 230.000 Gäste pro Jahr. Die Besucheranzahl des Vorjahres sei überholt, das Rekordergebnis von 2019 aber nicht erreicht worden. Dafür steht fest: Es könnten mehr als in den Vorjahren...