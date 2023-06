Sperrung nach Großbrand in Chemnitz: Jetzt ist auch noch eine Umleitung dicht

Knapp zwei Wochen nach dem verheerenden Brand in der Gießerei an der Schönherrfabrik ist die Schönherrstraße an der Brandruine weiterhin voll gesperrt. Unmittelbar vor dem größtenteils abgebrannten Gebäude gleicht sie derzeit eher einer Baustelle - mit Baucontainern, mobilem Gerät und Lagerflächen für Stahlplatten, Rohre, Sand.