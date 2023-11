Spielend durch die City: Bringt diese App mehr Kunden in die Chemnitzer Innenstadt?

Ein Jahr wurde an der Anwendung gearbeitet. Ab Donnerstag soll sie in Chemnitz nutzbar sein. Ziel: Mehr und neue Leute in die City bringen. Wie? Mit einem Spiel. Der Gewinn: Rabatte und Aktionen.

Super Mario macht es schon seit Jahrzehnten: Er rennt durch die Gegend und sammelt Punkte, Münzen, eben was so auf dem Weg liegt. Klassisches Spielprinzip. Und genau so sollen nun auch mehr Menschen und neue Zielgruppen in die Chemnitzer Innenstadt gelockt werden. Mit einer Spieleapp. „C the Treasure“ (dt.: Siehe den Schatz) heißt sie.... Super Mario macht es schon seit Jahrzehnten: Er rennt durch die Gegend und sammelt Punkte, Münzen, eben was so auf dem Weg liegt. Klassisches Spielprinzip. Und genau so sollen nun auch mehr Menschen und neue Zielgruppen in die Chemnitzer Innenstadt gelockt werden. Mit einer Spieleapp. „C the Treasure“ (dt.: Siehe den Schatz) heißt sie....