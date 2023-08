Sports united: Theaterplatz soll zur Fanmeile werden

Es wird ein proppevolles Wochenende, das alle Sportfans am 9. und 10. September in Chemnitz erwartet. Höhepunkt wird eine Veranstaltung am Sonntag, bei der verschiedene Touren ein gemeinsames Ziel haben. Und bei der die besten Jubler gesucht werden.

Frage: Wie viele sportliche Veranstaltungen passen in ein einziges Wochenende? Die Chemnitzer Antwort: Da geht noch mehr! Zumindest scheint das für den 9. und 10. September zu gelten, wenn es in der Stadt eine Vielzahl an sportlichen Angeboten zum Mitmachen und Miterleben geben wird.