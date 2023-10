Spot an im Küchwald: Warum der Park schon bald in Licht getaucht wird

Die Küchwaldbühne wurde im Sommer vor 60 Jahren eröffnet. Für die Jubiläumsfeier lässt der Verein ein Kunstwerk wiederauferstehen, das es schon lange nicht mehr gibt.

So mancher etwas ältere Chemnitzer dürfte sich noch daran erinnern: An das Sgraffito, das die Rückwand des Bildwerferhauses der Küchwaldbühne schmückte. Seit Eröffnung der Spielfläche im Sommer 1963 war es an der Rückwand des Gebäudes zu sehen und somit ein Blickfang für Gäste, die über die große Freitreppe Konzerte, Kino- und...