Sprengung Weltkriegsgranaten in Lichtenau: Wann das erste Mal evakuiert wird und wer betroffen ist

580 Einwohner und Beschäftigte in 70 Firmen müssen zeitweise ihre Gebäude verlassen. Auch die Bahnlinie wird gesperrt. Nach einer Infoveranstaltung sind trotzdem Fragen offen.

Nun steht fest: Am 20. November wird in Lichtenau im sogenannten Muna-Wald das erste Mal gesprengt. Bei einer Anwohnerversammlung am Dienstagabend sind etwa 200 Anlieger über die Details informiert worden. Am Mittwoch gab auch die Gemeinde der breiten Öffentlichkeit Fakten bekannt.