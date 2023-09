Zwei der drei Fälle sind in einer Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates aufgetreten. Der dritte betrifft eine Frau mit über 100 Kontaktpersonen.

Die Stadt Chemnitz meldet drei neue Fälle von Tuberkulose. In einem Fall müssen über 100 Kontaktpersonen untersucht und gegebenenfalls therapiert werden, heißt es in einer Mitteilung. Hintergrund ist, dass es sich bei der Infizierten um eine Mitarbeiterin in einer sozialtherapeutischen Wohnstätte handelt. Die zwei weiteren Fälle sind in...