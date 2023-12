Stadt meldet Zahl der Corona-Toten in Chemnitz: Warum die kommunale Impfstelle überlaufen ist

In Sachsen starben diesen Herbst bis Ende November wieder fast 50 Menschen an Corona. Ein Teil der Todesfälle wurde in Chemnitz registriert. Und das Impfangebot reicht offenbar nicht.

Jeder kann es in seinem Umfeld beobachten: Die Zahl der von für die Jahreszeit typischen Infektionskrankheiten Betroffenen ist hoch. Und ein Blick in die Statistik des Gesundheitsamtes der Stadt Chemnitz bestätigt dies. Allein in den ersten vier Tagen des Dezembers wurden dort 71 Covid-19- und vier Influenza-Fälle bekannt. „Vor allem die... Jeder kann es in seinem Umfeld beobachten: Die Zahl der von für die Jahreszeit typischen Infektionskrankheiten Betroffenen ist hoch. Und ein Blick in die Statistik des Gesundheitsamtes der Stadt Chemnitz bestätigt dies. Allein in den ersten vier Tagen des Dezembers wurden dort 71 Covid-19- und vier Influenza-Fälle bekannt. „Vor allem die...