Stadt will Schulweg an Chemnitzer Weststraße sicherer machen

Zur neuen Grundschule auf dem Kaßberg geht es auf einem schmalen Fußweg an der Reichsstraße. Eltern fordern eine Lösung. Jetzt sollen mehrere Varianten geprüft werden.

Tempo 30, ein breiterer Fußweg oder gleich alternative Zugänge: Die Chemnitzer Stadtverwaltung will jetzt mehrere Möglichkeiten prüfen, wie die Schulwegsicherheit für die neue Einrichtung an der Weststraße verbessert werden kann. Ein entsprechender Antrag der Grünen- und der SPD-Fraktion wurde am Dienstagabend vom...