Stadthalle in Limbach-Oberfrohna stellt Berliner Artistikschüler vor unbekannte Herausforderungen

Am Samstag treten Absolventen der Staatlichen Artistikschule Berlin mit ihrer selbst konzipierten Abschlussshow in Limbach-Oberfrohna auf. Eine spontane Idee brachte die Berliner nach Limbach-Oberfrohna. Für die Gegebenheiten in der Stadthalle musste die Show extra neu konzipiert werden. Bild: Hardy Krönert