Stadthalle Limbach-Oberfrohna lädt zur Ü40-Party ein

Zu einer Ü40-Disco lädt die Stadthalle in Limbach-Oberfrohna am Samstag ein. Unter dem Motto "Der Hirsch tanzt - Ein Schlagertanzabend" wird DJ Bonzay ab 20 Uhr in der Hirschbar der Stadthalle Schlagermusik für das Publikum spielen. Im Februar dieses Jahres feierte die Ü40-Party ihre Premiere in Limbach-Oberfrohna. Diese wurde von dem Publikum so...