Star-Architekt aus Japan würde gern auf Chemnitzer Garagen-Campus bauen

Kengo Kuma hat die Kulturhauptstadt 2025 besucht, weil sie Geburtsort seines Idols ist. Er sagte, dorthin würde er gern etwas zurückgeben.

Luftige, offene Räume, geschaffen aus Naturmaterialien. Das zeichnet den Stil des japanischen Architekten Kengo Kuma aus. Er ist nicht nur in Asien bekannt, sondern seine Arbeiten finden sich weltweit. So schuf er das Victoria and Albert Museum im schottischen Dundee und das Conservatoire Darius Milhaud im französischen Aix-en-Provence, ein...