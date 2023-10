Strafbare Parole gerufen: Großeinsatz der Polizei bei propalästinensischer Demonstration in Chemnitz

118 Einsatzkräfte standen 200 Teilnehmern gegenüber, die sich am Sonntagnachmittag an der Brückenstraße vor dem Marx-Monument versammelt hatten. Es blieb nicht störungsfrei.

Erneut wurde der Nahost-Konflikt in Chemnitz politisch auf die Straße getragen. Unter der Losung „Freiheit für Palästina!“ versammelten sich am Sonntagnachmittag etwa 200 Teilnehmer einer propalästinensischen Kundgebung vor dem Marx-Monument an der Brückenstraße. Begleitet von einem 118 Kräfte starken Polizeiaufgebot startete der...