Streik im Chemnitzer Cinestar: Heute keine Snacks

Auch die Mitarbeiter des Chemnitzer Kinos Cinestar streiken. Die Auswirkungen halten sich in Grenzen.

Einige Mitarbeiter des Chemnitzer Kinos Cinestar in der Galerie Roter Turm beteiligen sich an dem kurzfristig am Samstag anberaumten Streik. Die gute Nachricht für Filmfans: „Wir haben offen“, sagt Kinoleiter Bernd Karnatz. Alle Filme, die auf dem Programm stehen, können auch besucht werden. Nur Snacks würden heute nicht verkauft.