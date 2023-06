Streik im Handel: Chemnitzer und Burgstädter beteiligen sich am Streik in Leipzig

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Freitag erneut zum Streik aufgerufen. Bereits am Vortag waren mindestens 200 Beschäftigte von Aldi, Netto, Kaufland, H&M und Primark im Streik. Verdi fordert in den Tarifverhandlungen im Einzel- und Großhandel mehr Gehalt für die Beschäftigten. Deshalb hat am Freitag auch in den Kaufland-Filialen in...