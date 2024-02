Freiberger streiken in Chemnitz

Beschäftigte aus dem Einzelhandel in Freiberg nehmen an den Streikmaßnahmen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi teil. Betroffen sind zwei Marken.

Mitarbeiter von Kaufland in Freiberg sowie von mehreren Netto-Märkten in der Stadt beteiligen sich am aktuellen Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. „Kollegen haben an unserer zentralen Kundgebung im Chemnitz-Center teilgenommen“, sagte Verdi-Fachsekretärin Andrea Busch. Bis zum 17. Februar werden die Streiks im Rahmen der...