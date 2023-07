Stromkabel und Rüttelplatte im Fokus von Dieben

Auf Chemnitzer Baustellen haben am vergangenen Wochenende Diebe ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind am Fischweg drei Stromkästen aufgebrochen worden. Mit etwa 40 Metern des dort angeschlossenen Starkstromkabels verschwanden die bislang unbekannten Täter. Am Marburger Weg wurden ungefähr 50 Meter eines solchen...