Studieren im Alter: Warum Senioren in Chemnitz einfach nie genug wissen können

Das Seniorenkolleg der TU Chemnitz gibt es seit 30 Jahren. Zum Auftakt des Jubiläumssemesters kommt am Freitag Gregor Gysi in die Stadt. „Freie Presse“ hat zwei „Langzeitstudenten“ getroffen. Was treibt sie immer freitags in den Hörsaal?

