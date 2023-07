Sven Schulze wird Geschäftsführer beim Jobcenter Chemnitz

Sven Schulze ist seit Anfang des Monats neuer Geschäftsführer des Jobcenters in Chemnitz. Der Namensvetter des Oberbürgermeisters freue sich auf die Aufgabe, heißt es in einer Mitteilung: „Durch die Nähe zum Erzgebirge, in dem ich viele Jahre tätig war, ist mir der Chemnitzer Arbeitsmarkt gut bekannt“, erklärt er. Schulze war zuvor für...