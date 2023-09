Tätowier-Künstler treffen sich in Chemnitz zum Wettstreit

Zum Szenetreffpunkt für alle Anhänger der gestochenen Körperkunst wird an diesem Wochenende die Messe in Kappel. Neben einem Nadel-Wettstreit gibt es zahlreiche Angebote.

In der Messe Chemnitz am Messeplatz 1 findet am Samstag und Sonntag wieder die Tattooconvention als Tattoomesse mit Showprogramm statt. Viele Tattoo-Künstler aus ganz Deutschland und verschiedener Stilrichtungen präsentieren sich an diesem Wochenende hier, bieten Beratung und Informationen rund um die Kunst auf der Haut an. Außerdem zeigen sie...