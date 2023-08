Tag-der-Sachsen-Express: Citybahn richtet Sonderlinie von Chemnitz nach Aue ein

Wer am Wochenende von Chemnitz zum Tag der Sachsen in Aue will, kann ab Hauptbahnhof eine schnelle Verbindung nutzen. Einige Haltestellen entfallen allerdings dafür.

Die Chemnitzer Citybahn stellt ihre Fahrpläne am Wochenende für den Tag der Sachsen in Aue-Bad Schlema um. Nachdem zu Beginn der Woche bekannt geworden war, dass von Freitag bis Sonntag eine zusätzliche Nachtlinie von Stollberg nach Chemnitz verkehrt, verkündet die Citybahn nun, eine schnellere Verbindung zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Aue...