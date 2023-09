Tatort Bahnhof Burgstädt: Polizei schnappt per Haftbefehl gesuchte Männer

Ein kurios anmutender Doppelschlag gelang den Beamten innerhalb weniger Stunden – dank Hinweisen von Zeugen.

Gleich zwei per Haftbefehl gesuchte Männer sind der Polizei innerhalb weniger Stunden in Burgstädt ins Netz gegangen – und das am selben Ort. Nach ersten Angaben hatten am Dienstagabend Zeugen gemeldet, dass ein augenscheinlich Betrunkener am Servicecenter des Bahnhofes randaliert. Der 37-Jährige konnte noch vor Ort von den Beamten gestellt...