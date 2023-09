Tatverdächtiger gefunden: Unbekannter spricht zwei Mädchen an Reichenbrander Bushaltestelle in Chemnitz an

Der Mann mit markantem Äußeren folgte den Mädchen. Erst als sich andere einschalteten, ließ er ab. Zeugenhinweise bringen Beamte auf die Spur eines 46-Jährigen.

Zwei Mädchen (10 und 11 Jahre alt) sind an der Hohensteiner Straße an der gleichlautenden Bushaltestelle in Reichenbrand am Dienstag von einem Mann angesprochen worden. Wie die Polizei berichtet, habe er das zehnjährige Mädchen am Oberschenkel gestreichelt. Als der Mann auch die Elfjährige berühren wollte, rannten beide zur Bushaltestelle...