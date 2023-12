Tauras Postfiliale: Ein Überlebenskünstler in der Online-Welt

In Taura boomt das Paketgeschäft, besonders in der Weihnachtszeit. Joachim Graulich hat sein Leben dem Postgeschäft und Bücherservice in Taura gewidmet. Doch was passiert, wenn er in den Ruhestand geht?

Im Geschäft an der Hauptstraße in Taura geht es zu wie im Taubenschlag. In der Weihnachtszeit boomt das Paketgeschäft. „Mehr als 50 Pakete sind es täglich", sagt Joachim Graulich, der seit 33 Jahren den Bücherservice und seit 24 Jahren eine Postfiliale betreibt. Ohne den Onlinehandel hätte er bestimmt schon sein Geschäft schließen...