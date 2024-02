Teilnehmer an Chemnitzer Friedenslauf erwartet kreative Laufroute

Zum dritten Mal findet in Chemnitz anlässlich des Friedenstages am 5. März auch ein Friedenslauf statt. Stadtsportbund Chemnitz und der Verein Lauf-Kultour rufen zum Mitlaufen auf.

Am 5. März findet in Chemnitz erneut der Friedenstag statt. Dieser wird laut Stadt genutzt, um „an die Opfer des Krieges zu erinnern und gleichzeitig ein starkes Zeichen für Frieden, Demokratie und Weltoffenheit zu setzen.“ In diesem Rahmen veranstalten der Stadtsportbund Chemnitz und der Verein Lauf-Kultour seit 2022 einen Friedenslauf....