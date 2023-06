Telefonseelsorgerin: Viele rufen allein aus Einsamkeit an

Wenn das Telefon klingelt, dann ist das wie eine Wundertüte. Sabine Findeis weiß nicht, was sie erwartet. Verzweiflung, Ängste, Wutausbrüche: Das gesamte Füllhorn an Emotionen kann sich am anderen Ende der Leitung entladen. Die 55-Jährige ist eine von aktuell 46 ehrenamtlichen Mitarbeitern der Telefonseelsorge der Stadtmission Chemnitz.