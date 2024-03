Textilworkshop im Chemnitzer Frauenzentrum: Frauengeschichten im politischen Kontext

Frauen können textile Stickereien von afghanischen Frauen auf eigenen Textilien verarbeiten. Dabei wird ein Solidaritätsprojekt vorgestellt.

Chemnitz.

In einem Workshop, der am Samstag, 9. März, im Frauenzentrum „Lila Villa“ von 10 bis 13 Uhr stattfindet, verwenden interessierte Frauen textile Stickereien, die Frauen in Afghanistan angefertigt haben, auf mitgebrachten eigenen Bekleidungsstücken oder Stofftaschen. Während des Workshops, den Gaby Franger vom Frauenmuseum Fürth leitet, wird der Hintergrund der Stickarbeiten der afghanischen Frauen erläutert und über das solidarische Stickprojekt in dem Land informiert. Zudem erhalten die Teilnehmerinnen einen Einblick in die aktuelle Ausstellung zur Textilkunst in der „Lila Villa“. Die Textilstickereien können vor Ort erworben werden. Weil die Teilnehmeranzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten. (gp)Telefon 0371 302678