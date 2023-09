Theater Chemnitz vor 2025 in Geldnot: Bangen ums Programm für das Kulturhauptstadtjahr

Um 2025 für internationales Publikum spielen zu können, will Generalintendant Christoph Dittrich 2024 vorproduzieren. Wie alle Bühnen in Sachsen steht das Haus in Chemnitz durch Tarifsteigerungen aber unter Druck. Gibt es eine Lösung?

Wie 2017 ein Musical als großes Open-Air-Spektakel auf den Theaterplatz zu bringen, das plant Generalintendant Dr. Christoph Dittrich für 2025. „Seit wir wissen, dass es auf die Kulturhauptstadt zugeht, ist das unsere Idee", sagt er. 10.000 Besucher lockte die My-Fair-Lady-Produktion vor sechs Jahren auf den Theaterplatz. Der...