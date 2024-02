Ticketkontrolle in Chemnitz eskaliert: Drei Personen verletzt

In einem Bus der Linie 31 wurden Fahrkartenkontrolleure tätlich angegriffen. Die Polizei ermittelt.

Zu einem schweren Zwischenfall ist es am Dienstagmittag in einem Bus der Linie 31 in der Fürstenstraße stadtauswärts gekommen. Drei Fahrausweisprüfer stellten bei einer Kontrolle fest, dass drei Fahrgäste ohne Ticket unterwegs waren. Die Situation eskalierte. Zwei der ertappten Personen griffen die Kontrolleure körperlich und verbal an....