Tierpark Chemnitz schlägt Alarm: Hyänen haben Durchfall, weil Abfälle im Bach entsorgt werden

Immer wieder füttern Besucher des Tierparks und des Wildgatters die Tiere, obwohl es verboten ist. Das hat zum Teil schwerwiegende Folgen. Neben den Hyänen sind auch die Hausesel betroffen.

Dass das Füttern von Tieren nicht immer positive Folgen hat, wird im Wildgatter und dem Tierpark Chemnitz gerade wieder deutlich. Beide Einrichtungen haben sie mit einem Appell an die Öffentlichkeit gewandt. Das Füttern der Tiere ist verboten. So stehe es auch in der Besucherordnung. Einzige Ausnahme seien die Pellets aus Futterautomaten an die...