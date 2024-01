Tödlicher Unfall in Mühlau: Arbeiter stürzt durch Hallendach

In Mühlau hat sich am Donnerstag ein tragisches Unglück ereignet. Was bisher bekannt ist.

In einer Firma an der Waldstraße 3 in Mühlau ist am Donnerstag ein Arbeiter tödlich verunglückt. Laut ersten Informationen stürzte der 47-Jährige durch das Dach einer Lagerhalle und erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 10 Uhr am Vormittag bei Reparaturarbeiten. Die Unfallursache ist bislang... In einer Firma an der Waldstraße 3 in Mühlau ist am Donnerstag ein Arbeiter tödlich verunglückt. Laut ersten Informationen stürzte der 47-Jährige durch das Dach einer Lagerhalle und erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 10 Uhr am Vormittag bei Reparaturarbeiten. Die Unfallursache ist bislang...