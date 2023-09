Trend Lastenfahrräder: Wie sich Chemnitz darauf vorbereitet

Mit einer breiten Auswahl an Modellen hatte eine Initiative zum Testen in der Innenstadt eingeladen. Wer interessiert sich für die starken Drahtesel und was wird gefördert?

(Chemnitz) Sie kosten zwischen 2500 und 8000 Euro und können inklusive Fahrer bis zu 200 Kilogramm transportieren: Lastenfahrräder, oft als Cargobikes bezeichnet. Die „Cargobike Roadshow“ hat mit zwölf Modellen verschiedener Hersteller am Dienstag in der Chemnitzer Innenstadt Station gemacht, damit Interessierte selbst einmal eine Runde... (Chemnitz) Sie kosten zwischen 2500 und 8000 Euro und können inklusive Fahrer bis zu 200 Kilogramm transportieren: Lastenfahrräder, oft als Cargobikes bezeichnet. Die „Cargobike Roadshow“ hat mit zwölf Modellen verschiedener Hersteller am Dienstag in der Chemnitzer Innenstadt Station gemacht, damit Interessierte selbst einmal eine Runde...